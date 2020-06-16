Поправки к ТК об удаленной работе предложили вынести на всенародное обсуждение

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" считает необходимым вынести поправки в Трудовой кодекс, касающиеся регулирования удаленной работы, на широкое обсуждение, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак во вторник на брифинге с главой фракции единороссов в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым.

"Вопросы трудового законодательства затрагивают интересы огромного количества работников, работодателей, самозанятых граждан, поэтому "Единая Россия" считает необходимым вынести поправки в Трудовой кодекс на всенародное широкое обсуждение. Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи, сделать свои предложения. Собственно говоря, сделать соавторами этого важного документа миллионы наших граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона", - сообщил Турчак.

По его словам, все поступающие замечания и предложения следует рассмотреть при подготовке поправок ко второму чтению, "чтобы не задерживать принятие законопроекта в первом чтении". "Единая Россия" задействует всю свою сеть региональных, местных, первичных отделений для обсуждения данного вопроса. Уже в ближайший четверг мы проведем селекторное совещание с регионами и предложим нашим региональным отделениям организовать обсуждение внесенного нами законопроекта", - отметил Турчак.

Он подчеркнул, что к дискуссии необходимо привлечь местные объединения профсоюзов и работодателей, а также "не менее важно обсудить законопроект в региональных парламентах". "Уверен, что ко второму чтению все предложения регионов, имеющие значение при рассмотрении поправок, будут приняты и учтены", - заявил Турчак.

Законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы внесла в Госдуму во вторник группа депутатов и сенаторов во главе с председателями палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Документом также устанавливается и возможность компенсации расходов удаленных работников.