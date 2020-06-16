Индустриальный парк в Ростовской области вошел в реестр Минпромторга России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Индустриальный парк "Новочеркасский" в Ростовской области вошел в реестр Минпромторга России, что дает право на предоставление господдержки. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении министерства.

"Индустриальный парк "Новочеркасский" Ростовской области вошел в реестр Минпромторга, успешно пройдя проверку на соответствие требованиям к индустриальным паркам, установленным правительством России", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, на базе парка уже реализуются крупные инвестиционные проекты таких компаний, как "Новочеркасский завод олеохимии", "Альгеба", "РТМ-Литмаш", "Завод кузнечно-прессовых изделий". Общее число количество резидентов парка составляет около 50 организаций, создано более 400 новых рабочих мест. За период с 2017 по 2019 год объем инвестиций "Управляющей компании "Новочеркасский индустриальный парк" в развитие инфраструктуры проекта оценивается почти в 200 млн рублей, отметили в Минпромторге.

Отмечается, что, помимо индустриального парка "Новочеркасский", на территории Ростовской области действует индустриальный парк "ГПЗ", который также подал заявку и в настоящее время проходит процедуру включения в реестр Минпромторга России.

Как пояснили в ведомстве, участие индустриальных парков в реестре Минпромторга РФ является обязательным условием предоставления государственной поддержки из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, включая налоговые льготы, в том числе налог на имущество.

По итогам 2019 года начали работать 48 новых индустриальных парков. Общее количество действующих площадок составило 178 в 52 субъектах Российской Федерации. Индустриальные парки - это более 12 млн кв. метров производственных площадей и 174 тыс. созданных рабочих мест. На территории индустриальных парков за прошедший год разместилось более 2 700 предприятий.