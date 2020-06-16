"Россети" направят 700 млн рублей в проект первой цифровой подстанции в Краснодаре

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует открыть первую цифровую подстанцию в Краснодаре. Стоимость проекта составит 700 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале "Россетей".

Подстанция 110/10 кВ "Ангарская" будет питать районы северо-востока города. В числе потребителей - краевая клиническая больница, новые жилые микрорайоны, предприятия малого и среднего бизнеса.

Мощность подстанции - 50 МВА. Энергообъект строится с применением новейших цифровых технологий, которые обеспечат 100% наблюдаемости и дистанционное управление в режиме онлайн. Предусмотрена возможность дальнейшего увеличения мощности в 1,6 раза - до 80 МВА.

"Стоимость проекта - 700 млн рублей, включая модернизацию действующей подстанции 110 кВ "РИП" и строительство новых участков линий 110 кВ "Витаминкомбинат - ЗИП" и "Витаминкомбинат - Восточная промзона", - говорится в сообщении.

Проект реализуется компанией "Россети Кубань" в соответствии с концепцией "Цифровая трансформация 2030" группы "Россети".

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.