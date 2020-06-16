АСИ: план восстановления экономики должен включать меры поддержки внутреннего туризма

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Меры поддержки туристической отрасли должны быть включены в общенациональный план восстановления экономики. Такое мнение высказала во вторник ТАСС гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, уточнив, что агентство направляло в правительство свои предложения по развитию придорожной инфраструктуры.

"Главное, чтобы в национальном плане были прописаны понятные и прозрачные правила взаимодействия и сотрудничества: на каких условиях, какая инфраструктура, какие меры поддержки будут для разных видов бизнеса. Мы предлагали [меры] развития придорожной инфраструктуры: мини-отелей, кемпингов, глэмпингов, где можно остановиться, заправиться, перекусить, отдохнуть, прогуляться. Я думаю, что если снять ограничения законодательные, то это откроет возможности для новых бизнесов", - сказала она.

По словам Чупшевой, отрасль туризма будет одной из перспективных на фоне ситуации с пандемией коронавируса, так как "спрос на внутренний туризм сейчас будет расти". Она считает, что это дает возможность сфокусироваться именно на поддержке новых туристических маршрутов, на развитие экомаршрутов. "Предприниматели сейчас тоже следят за ситуацией, это как новая ниша, куда они готовы инвестировать", - добавила она.

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 трлн рублей. Президент поручил во второй половине месяца утвердить окончательные параметры плана.