Концепцию российского сверхзвукового самолета разработают к концу 2021 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Институт имени Жуковского" до конца 2021 года разработает концепцию и программу создания в России сверхзвукового гражданского самолета. Соответствующий контракт 3 июня предприятие заключило с Минпромторгом РФ, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Сумма контракта на этот год - 213 млн рублей, на 2021 год - 504,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию, до 15 декабря 2021 года будут подготовлены предложения по предварительному облику и размерности сверхзвукового самолета, перечень критических для его создания технологий, в том числе по способам снижения шума и повышения топливной эффективности. Также будет оценена стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту, стоимость производства и эксплуатации сверхзвукового самолета, проведен анализ его рыночных перспектив.

НИЦ стал единственным участником конкурса.

Соисполнителем по разработке технологий и предложений по облику сверхзвукового самолета станет Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, предложения по силовой установке самолета разработает Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, а методики оценки конкурентоспособности и экономической эффективности самолета - Межотраслевой аналитический центр.

"Уже на ранних этапах работ требуется произвести оценку экономических затрат программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства и эксплуатации самолета и других экономических параметров программы. В рамках данной научно-исследовательской работы планируется провести анализ рыночных перспектив сверхзвукового гражданского самолета (СГС) в РФ и за рубежом, включая анализ состояния нормативных ограничений и требований к СГС, разработать методику оценки затрат на программу СГС, произвести предварительную оценку стоимости и сроков реализации критических технологий в соответствии с дорожной картой, что позволит обосновать решение о переходе программы в следующую стадию", - говорится в техзадании.

Россия, как и другие страны, на первом этапе планирует создать сверхзвуковой самолет с ограниченным числом пассажиров и скоростью до 1,6-1,8 max, а уже затем перейти к созданию более быстрых самолетов на 30-50 пассажиров и скоростью до 2 max.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что инвестиции в проект создания сверхзвукового бизнес-джета на первом этапе оцениваются в $100 млн. По словам Мантурова, если демонстратор самолета будет готов в 2023 году, то реальный самолет, возможно, появится в 2027 году.