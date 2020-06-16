Nissan назвал сфабрикованными письма по делу Карлоса Гона

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan считает сфабрикованными письма, якобы написанные якобы от имени его сотрудников о манипуляциях автопроизводителя касательно дела Карлоса Гона. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times.

"Мы оповещены о ряде документов, которые несколько раз были направлены СМИ. Мы предполагаем, что они были подделаны или сфабрикованы для создания иллюзии, что они написаны сотрудниками Nissan", - приводит издание заявление автоконцерна.

По данным агентства Bloomberg, из писем следует, что в 2018 году высокопоставленные сотрудники Nissan якобы говорили о необходимости нейтрализации инициативы Гона, направленной на дальнейшее слияние автоконцерна и французского автопроизводителя Renault.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

Судебный процесс по делу Гона должен был начаться в Токио весной этого года. Однако в конце декабря прошлого года он на частном самолете нелегально вылетел из Японии и через Турцию бежал в Ливан. В ходе состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.