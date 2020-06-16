Глава АСИ рассчитывает, что секвестр не коснется мероприятий нацпроекта по экологии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассчитывает, что расходы на мероприятия нацпроекта "Экология" не будут сокращены на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом она сообщила во вторник ТАСС.

"Точно не хотелось бы видеть секвестра, потому что все мероприятия очень важные. Хорошо, что тема экологии становится приоритетной и поднимается на федеральный уровень. Считаем, сейчас, может быть, нового ничего не добавлять, а выполнить те мероприятия, которые были зафиксированы в национальном проекте", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планируется ли пересмотр национального плана по экологии.

Чупшева считает, что "нужно подходить объективно" к пересмотру расходной части бюджетного плана на национальные проекты.

Президент России Владимир Путин 2 июня поручил правительству страны подготовить поправки в национальные проекты. Всего с 2019 года реализуется 12 национальных проектов, а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".