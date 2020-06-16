Сбербанк может упросить доступ к СБП в своем мобильном приложении

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сбербанк работает над упрощением клиентского опыта в части использования Системы быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

Ранее сегодня издание РБК сообщало, что российские банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через СБП после присоединения к ней Сбербанка. По мнению ряда кредитных организаций, это связано с необходимостью дополнительного согласия на получение переводов через СБП, запрашиваемое Сбербанком у своих клиентов.

"Сбербанк непрерывно осуществляет мониторинг обращений клиентов, оперативно обрабатывает обратную связь по всем сервисам и при необходимости вносит корректировки в клиентский путь. Мы работаем над упрощением клиентского опыта в сервисе СБП, и в ближайших релизах СБОЛ ("Сбербанк Онлайн" - прим. ТАСС) будут реализованы новые функциональности", - сообщили в пресс-службе банка и добавили, что с ростом количества полученных согласий процент успешных транзакций будет расти.

В Сбербанке отмечают, что необходимость подтверждения на отправку и получение денежных переводов через СБП связана с требованиями 152-ФЗ "О персональных данных" и "Правилами оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП". В соответствии с этим регулированием клиент должен дать согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам - АО "НСПК", банкам-участникам СБП, получателю по операции.

Также в пресс-службе напомнили, что подключить и отключить входящие и исходящие переводы можно в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" в меню "Профиль", в котором осуществляются настройки всего мобильного приложения. Данная опция дает возможность клиентам управлять функционалом сервиса, в том числе учитывает потребность клиентов самостоятельно ограничивать поступление средств по номеру телефона.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.