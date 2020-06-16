Бурятия с июля начнет принимать чартерные авиарейсы с туристами из других регионов России

ТАСС, 16 июня. Республика Бурятия начнет принимать туристов из регионов России с 1 июля. Об этом сообщила министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова во вторник на онлайн-площадке VI Тихоокеанского туристского форума.

"Хотелось бы поделиться дальнейшими планами. Внутренние перевозки начнут восстанавливаться гораздо быстрее, [чем мировое авиасообщение]. В частности, Республика Бурятия с июля начнет принимать чартерные рейсы "Уральских авиалиний" с туроператором TUI, что, конечно же, является большим шагом для восстановления региональных перевозок и восстановления внутреннего туризма", - сказала Бадмацыренова.

Она добавила, что международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ снял ограничения для граждан, прибывающих из регионов России, поэтому с 1 июля Бурятия готова принимать российских туристов.

По данным, размещенным на сайте Ассоциации туроператоров, TUI Россия с 4 июля будет предлагать программу "Здравствуй, Байкал". Раз в девять дней туристы будут вылетать чартерными рейсами авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово в Республику Бурятия.

Тихоокеанский туристский форум проходит 16-18 июня, уже в шестой раз. Из-за коронавируса его проводят в онлайн-формате. Главной темой стало развитие внутреннего туризма Дальнего Востока после снятия режима ограничений. Представители власти, эксперты и специалисты туристской индустрии обсуждают антикризисные меры и формируют предложения по решению проблем отрасли. Прямые трансляции выступлений будут доступны зарегистрированным пользователям на сайте форума.

Среди спикеров форума заявлены президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова, представители крупных сервисов, связанных с туристической отраслью. В рамках форума 10 июня состоялась выездная сессия Восточного экономического форума, посвященная развитию гастрономического туризма в Приморском крае с помощью феномена дальневосточной кухни. Сессия также прошла в онлайн-формате в виде телемоста между Владивостоком и Москвой.