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В апреле ввоз наличных евро в Россию упал почти в семь раз

С начала года общий ввоз наличной валюты российскими банками сократился в 1,6 раза

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банки в апреле сократили общий ввоз наличной валюты в Россию более чем в четыре раза по сравнению с мартом, до 1,4 млрд в долларовом эквиваленте. При этом ввоз евро упал в 6,7 раз, до €151,8 млн, следует из данных Банка России.

С начала года общий ввоз наличной валюты российскими банками сократился в 1,6 раза с 2,4 млрд в долларовом эквиваленте в январе до 1,4 млрд.

Вывоз наличной валюты из РФ в апреле также упал по сравнению с предыдущим месяцем: долларов США - в 2,8 раза, до 393,5 млн; евро - в 1,8 раза, до 55,3 млн.

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