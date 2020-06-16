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Маас: планы США о мерах против "Северного потока - 2" не изменили отношения ФРГ к проекту

ВАРШАВА, 16 июня. /ТАСС/. Планы США расширить санкции против "Северного потока - 2" не изменили позицию правительства ФРГ относительно реализации проекта. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

"То, что там [в США] размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по "Северному потоку - 2", - сказал он. "Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем", - подчеркнул Маас.

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СШАГерманияМаас, Хайко
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