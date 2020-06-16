Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

"Международные полеты могут открыться только тогда, когда большинство стран-участников всех конвенций и так далее (других авиационных межгосударственных организаций - прим. ТАСС) одновременно согласятся возобновить эти полеты. Если одна страна будет против или две, а 10 за - ничего не произойдет", - сказал он.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международное авиасообщение может открыться только по принципу паритета: когда все страны-участники различных авиационных конвенций одновременно согласятся возобновить полеты. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. При этом Иванов допустил, что при полетах из России в страны СНГ должен действовать принцип паритета.

Говоря о последовательности восстановления полетов Иванов отметил: "Тут возможна двусторонняя основа. Вы упомянули СНГ. Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты (с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то естественно в СНГ мы полетим в первую очередь".

При этом Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.

"В любом случае меры безопасности и здоровья должны быть превалирующими. Если в стране X заболевание коронавирусом на очень низком уровне и дальше идет на спад по статистике, значит у этой страны есть приоритет возобновления международного авиасообщения", - добавил он.

Пандемия коронавируса крайне серьезно сказалась на авиакомпаниях: российские перевозчики с конца марта не выполняют полеты за рубеж, внутренние перевозки находятся на максимально низком уровне. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта". Согласно предварительной статистике Росавиации, в мае этого года авиакомпании РФ перевезли 946 тыс. пассажиров, что на 91,3% ниже, чем годом ранее.

Будут ли банкротства

При этом Иванов не ожидает банкротств на рынке авиаперевозок. По его словам, авиакомпании одни из первых получили поддержку и помощь российских властей.

"Я не ожидаю банкротств, в том числе и потому что количество российских авиакомпаний за последние 10 лет сократилось очень сильно и меня это радует: если вы помните, когда у нас была масса банкротств, я публично говорил, что до тех пор, пока авиакомпании-живопырки не уйдут с рынка, ничего хорошего не будет. [.....]. И, конечно, правительство моментально увидело проблемы огромной отрасли и они (авиакомпании - прим. ТАСС) оказались в числе первых, кто получил очень серьезную финансовую поддержку. Именно поэтому я имею основание говорить, что банкротств я не жду, хотя финансовое положение крупных наших авиакомпаний очень тяжелое", - сказал он.

В мае правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаний для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Кроме того, в конце марта правительство выделило из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсации авиаперевозчикам затрат на вывоз россиян из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация из-за эпидемии коронавируса. Более того, правительство также поддерживает и аэропорты: в конце мая им было выделено 10,9 млрд рублей.