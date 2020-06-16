Авиакомпания Norwegian возобновляет полеты за пределами Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июня. /ТАСС/. Норвежская авиакомпания Norwegian вновь начинает выполнять полеты за пределами страны после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом компания сообщила во вторник.

"С 1 июля возобновляются три ежедневных полета между датским Ольборгом и столицей Дании Копенгагеном" - , указали в компании. При этом на рейсах от пассажиров старше шести лет будут требовать носить защитную маску. О планах по возобновлению перелетов на других маршрутах пока не сообщается.

Пассажиропоток Norwegian весной упал почти на 99% на фоне распространения коронавируса в мире и принятых в связи с этим ограничительных мер. При этом компания намерена восстановить в полном объеме свою деятельность к январю 2022 года. Четыре расположенных в Швеции и Дании дочерних компании Norwegian, сотрудниками которых являются порядка 4,7 тыс. пилотов и членов экипажей, ранее объявили о банкротстве из-за последствий пандемии для отрасли.

Самолеты Norwegian в последние месяцы летали только по ограниченному числу маршрутов внутри Норвегии.