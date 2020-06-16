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Nord Stream 2 подала запрос властям Дании на поправки в разрешение на строительство

Как отмечается, поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием
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© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Nord Stream 2 AG реализует проект в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии.

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