Комитет СФ поддерживает законопроект о регулировании удаленной работы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству концептуально поддерживает поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся регулирования дистанционной и временной удаленной работы. Об этом сообщил во вторник глава комитета Андрей Клишас.

"Проект [закона] был рассмотрен в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и концептуально поддерживается", - сказал Клишас журналистам.

По его словам, принятие законопроекта будет способствовать "развитию трудовых отношений в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит новые права и обязанности сторон трудовых отношений".

"Начало пандемии COVID-19 привело к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к развитию взаимодействия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Данные обстоятельства требуют мер законодательного реагирования и внесения необходимых изменений в трудовое законодательство", - отметил сенатор.

Законопроект внесла в Госдуму во вторник группа депутатов и сенаторов во главе с председателями палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Документом также устанавливается и возможность компенсации расходов удаленных работников.