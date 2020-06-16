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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин выделит 15 млрд руб. на субсидии на поддержку технологий, лекарств и средств защиты

Средства будут направлены Российскому фонду технологического развития

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет Минпромторгу 10 млрд рублей на поддержку проектов по внедрению новых технологий и 5 млрд рублей на производство и закупку средств от коронавируса. Соответствующее распоряжение 13 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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В частности, субсидии Российскому фонду технологического развития в размере 10 млрд рублей будут направлены на поддержку по меньшей мере 21 проекта по разработке и внедрению в промышленности перспективных технологий.

Кроме того, 5 млрд рублей будет направлено на субсидии Российскому фонду технологического развития по 10 проектам по производству и закупке, в том числе за рубежом, товаров против коронавируса. Речь идет о средствах защиты, лекарствах, медицинских изделиях.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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