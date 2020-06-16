Кабмин определил трех единых подрядчиков по ремонту дорог в Крыму в 2020-2021 годах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ определило трех единых подрядчиков по ремонту автодорог в Республике Крым в 2020-2021 годах, говорится в тексте распоряжения кабмина, опубликованном во вторник на портале правовой информации.

"Определить акционерное общество "ВАД", акционерное общество "Центродорстрой" и государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымавтодор" единственными исполнителями осуществляемых в 2020-2021 годах государственным учреждением "Служба автомобильных дорог Республики Крым" закупок по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Республики Крым, искусственных дорожных сооружений, а также элементов уличной дорожной сети муниципальных образований Республики Крым", - говорится в документе.

Документом определено, что 20 декабря 2021 года является предельным сроком, на который заключаются госконтракты на выполнение работ.

АО "ВАД", "Центродорстрой" и "Крымавтодор" могут привлекать к исполнению госконтрактов на выполнение работ субподрядчиков и соисполнителей при условии исполнения ими не менее 40% совокупного стоимостного объема обязательств по соответствующему контракту лично. Всего предстоит выполнить ремонт более чем 80 автодорог общей протяженностью более 800 км.

Ранее в марте 2020 года глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что объем средств на ремонт дорог в Крыму после поручения главы государства вырос примерно до 20 млрд рублей, что позволит до 2022 года привести в нормативное состояние более половины всех дорог региона. Он отметил, что особое внимание планируется уделить дорогам на территории муниципалитетов. Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе составляет 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится 23,5%.