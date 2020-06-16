Кабмин более чем вдвое увеличил субсидии на кредиты для возобновления деятельности бизнеса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило с 5,7 млрд до почти 12,5 млрд рублей объем субсидий банкам для выдачи кредитов на возобновление деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее распоряжение от 13 июня опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в распоряжении от 16 мая о выделении из резервного фонда кабмина ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, сумма 5,7 млрд рублей заменена на 12 млрд 498 млн рублей. При этом обновлен и целевой показатель: если в прежней редакции документа суммарный объем предоставления банками кредитов на возобновление деятельности предприятий планировался на уровне 248 млрд рублей, то теперь эта планка установлена на уровне 352 млрд рублей.

Тем же распоряжением объем субсидий банкам на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, сокращен с 5 млрд до 1,5 млрд рублей.

На льготные кредиты на возобновление деятельности по ставке 2% годовых могут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, а также социально ориентированные НКО.