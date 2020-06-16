Пассажиропоток авиакомпании "Аврора" снизился в июне на 77% из-за пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток дальневосточной авиакомпании "Аврора" в апреле 2020 года снизился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пандемии коронавируса, в июне этот показатель уже был ниже на 77%. Об этом во вторник на онлайн-площадке VI Тихоокеанского туристского форума заместитель гендиректора авиакомпании "Аврора" Дмитрий Тыщук.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В связи с угрозой распространения коронавируса были приостановлены многие межрегиональные маршруты, что в апреле привело к сокращению перевозок российскими авиакомпаниями на 91,8%.

"В апреле снижение объемов составило 87%. Постепенно в мае мы нарастили объем. В июне снижение объемов составляет 77% пассажиропотока по сравнению с прошлым годом", - обозначил Тыщук.

С 3 июня "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", ввела дополнительные меры для недопущения распространения коронавируса на борту. Пассажиры перед входом на борт воздушного судна надевают одноразовые перчатки и маски, которые подлежат обязательной замене каждые три часа. На протяжении всего полета запрещено передвижение по салону самолета, за исключением следования в туалетную комнату.

В 2019 году авиакомпания "Аврора", которая входит в группу "Аэрофлот" перевезла более 1,6 млн пассажиров. Из них 1,2 млн человек осуществили перелет на внутренних линиях, 450 тыс. клиентов воспользовались услугами компании при международных перелетах. Авиакомпания "Аврора" в 2019 году выполнила более 25 тыс. рейсов, из них свыше 18 тыс. - на внутренних воздушных линиях. Парк компании насчитывает 23 самолета.

Тихоокеанский туристский форум проходит 16-18 июня, уже в шестой раз. В нынешнем году из-за коронавируса он проходит в онлайн-формате. Главной темой стало развитие внутреннего туризма Дальнего Востока после снятия режима ограничений. Представители власти, эксперты и специалисты туристской индустрии обсуждают антикризисные меры и формируют предложения по решению проблем отрасли. Среди спикеров форума заявлены президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова, представители крупных сервисов, связанных с туристической отраслью.