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В Северной Осетии введут налог на профессиональный доход для самозанятых

Он начнет действовать на территории республики с 1 июля 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии принял закон о специальном налоговом режиме для самозанятых, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минэкономразвития республики.

"Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) начнет действовать на территории Северной Осетии с 1 июля 2020 года. Соответствующий закон принят сегодня на заседании парламента РСО-Алания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим могут применять как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. В случае его использования физлица освобождаются от уплаты налога на доходы, ИП не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость и страховых взносов. Налог уплачивается с доходов от деятельности, при ведении которой нет работодателя и не привлекаются наемные работники по трудовым договорам, а также с доходов от использования имущества.

"Специальный налоговый режим позволит самозанятым гражданам легально вести бизнес и получать доход без рисков штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. НПД подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 63% и в бюджет федерального Фонда обязательного медицинского страхования по нормативу 37%", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития республики Казбека Томаева.

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