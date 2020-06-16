Бориса Ковальчука переизбрали на пост гендиректора "Интер РАО"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" на заседании 16 июня переизбрал нынешнего главу компании Бориса Ковальчука на должность генерального директора сроком еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении "Интер РАО".

Избрание генерального директора "Интер РАО" советом директоров проводилось в связи с истечением срока его полномочий. Новый срок полномочий будет отсчитываться с 26 июня 2020 года.

Ковальчук занимает должность генерального директора "Интер РАО", председателя правления компании с 2010 года. До этого в течение года был и.о. председателя правления, председателем правления "Интер РАО ЕЭС".

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, в странах Европы и СНГ. Деятельность Группы охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ. Также "Интер РАО" управляет энергосбытовыми компаниями в 12 регионах России и является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. География поставок включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию.