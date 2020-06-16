Uniper не поддержала санкции США против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новые возможные санкции США против проекта "Северный поток - 2" являются вмешательством в суверенитет и энергетическую безопасность ЕС, считает компания Uniper, один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту строительства газопровода. При этом компания выступает против контрмер .

"Мы внимательно следим за текущими событиями в США в отношении возможных новых санкций против "Северного потока - 2". <...> Это было бы явным шагом к эскалации с дальнейшим значительным вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность", - сообщили ТАСС в пресс-службе Uniper.

"Uniper не поддерживает контрмеры, в целом Uniper отвергает санкции как инструмент торговой политики", - добавили в компании.

При этом Uniper отметила, что является только финансовым партнером проекта. К концу 2019 года общая сумма инвестиций компании в "Северный поток - 2" составила €700 млн.

Как сообщалось ранее, законодатели - республиканцы Тед Круз (от штата Техас), Том Коттон (от штата Арканзас), Рон Джонсон (от штата Висконсин), Джон Баррассо (от штата Вайоминг) и демократ Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) 4 июня внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечает пресс-служба Баррассо, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода", говорится в заявлении.

При этом ранее во вторник глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что правительство ФРГ должно продумать возможные шаги на случай расширения американских санкций против "Северного потока - 2". Ответные меры могли бы предусматривать вызов американского посла, рестрикции в отношении сенаторов США - авторов законопроекта о новых санкциях, пошлины на поступающий из Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ).

Проект газопровода

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 г. из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе 2020 г. президент России Владимир Путин подчеркнул, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, газопровод введут в эксплуатацию.