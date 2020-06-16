На Хайнане запущен первый трансграничный кэш-пулинг для многонациональной группы компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Первая полноценная система двустороннего трансграничного кэш-пулинга запущена отделением Банка Китая для группы многонациональных компаний, входящих в Changfeng Energy Group, в целях централизованного управления трансграничным капиталом. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Система кэш-пулинга применяется обычно для консолидации денежных средств группы компаний на одном банковском счете, а также позволяет одновременно контролировать несколько счетов. Такая система впервые заработала в пилотной зоне свободной торговли на Хайнане.

Changfeng Energy Group специализируется на инвестициях, развитии и эксплуатации энергетических проектов. Материнская зарубежная компания, в основном, занимается инвестициями в газовую отрасль. По мере роста объемов трансграничной торговли на Хайнане, возникают сложности в движении капитала между китайскими и иностранными дочерними компаниями внутри этой многонациональной группы компаний. Запущенный первый трансграничный кэш-пулинг в юанях, пишет издание, стал примером инноваций в финансовой сфере на базе счета свободной торговли на острове. Работа этой системы будет стимулировать развитие бизнеса транснациональных компаний в свободном торговом порту провинции.

Счет свободной торговли создает необходимые базовые условия для кэш-пулинга. Открывать счета, указывает газета, смогут не только созданные в свободном торговом порту предприятия, но и зарегистрированные за рубежом компании. "Это означает, что зарубежные материнские компании и филиалы транснациональных групп могут открывать счета в свободном торговом порту Хайнаня, что позволит создать глобальный центр управления капиталом в свободном торговом порту Хайнаня", - приводит издание слова представителя хайнаньского отделения Банка Китая.