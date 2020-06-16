На реконструкцию Новгородского кремля направят порядка 400 млн рублей в 2020-2021 годах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 400 млн рублей федеральных средств планируется направить в течение 2020-2021 годов на реконструкцию Новгородского Кремля, где в конце мая произошло частичное обрушение фрагмента стены. Об этом журналистам сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во вторник.

Как сообщал ТАСС, 29 мая в северной части Кремля в Великом Новгороде над Водными воротами произошло обрушение фрагмента стены. По данным регионального управления МЧС, площадь обрушения составила 9 кв. м, пострадавших в результате случившегося не было. Причиной случившегося специалисты назвали нарушение герметичности бетонного покрытия Боевого хода Новгородского Кремля.

"Это более 400 млн рублей, которые потребуются в этом и следующем году не просто на [реставрацию] этого скола стены, а на полноценную реконструкцию Боевого хода по всей своей протяженности. То есть там работа будет сделана в полном объеме. Решения все приняты, соответствующие поручения даны", - сказал Никитин.

Также он пояснил, что проектно-сметная документация для реставрации этого участка Новгородского кремля уже разработана. Предполагается, что около 120 млн рублей федеральных средств для начала реконструкции будут выделены в этом году, остальные поступят в 2021 году.

Новгородский Кремль (Детинец) - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. В Кремле находятся Софийский собор, самый древний храм России, построенный в 1045-1050 годах, древнейшая постройка гражданского назначения Владычная (Грановитая) палата, другие памятники XV-XIX вв. В центре Кремля расположен памятник "Тысячелетие России".