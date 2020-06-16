Гендиректором платформы Premier стал Иван Гродецкий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Генеральным директором онлайн-сервиса Premier назначен Иван Гродецкий, который ранее возглавлял онлайн-кинотеатр Okko. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа" во вторник.

"Основной задачей Ивана на новой позиции станет расширение аудитории за счет новых ниш и привлечение новых подписчиков, расширение медиатеки, дальнейшее технологическое совершенствование сервиса и улучшение клиентского опыта пользователей с целью вывода Premier в число лидеров рынка онлайн-кинотеатров", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на специально созданную должность генерального продюсера платформы назначен Тимур Вайнштейн. Он будет заниматься формированием всей продуктовой и контентной стратегии видеосервиса, курировать ее реализацию, заниматься поиском новых форматов и продуктов. Вайнштейн будет совмещать новую должность с позицией заместителя генерального директора, генерального продюсера телеканала НТВ.

Видеоплатформа была запущена в 2018 году. Она доступна в нескольких форматах - через web-интерфейс, с версий для мобильных устройств и настольных компьютеров, в Smart TV Samsung, в Smart TV LG, на устройствах Apple TV и Android TV, на мобильных устройствах iOS или Android. Приложения доступны для скачивания по всему миру.