Московская биржа запустила ускоренную онлайн проверку дубликатов ИИС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московская биржа запустила сервис ускоренной онлайн проверки дубликатов индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом журналистам сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин в ходе онлайн пресс-конференции.

Данный сервис позволит осуществлять проверку наличия ИИС у нового клиента брокера до открытия договора и регистрации счета.

"Этот сервис уже предоставлен клиентам, однако предоставлялся по итогам дня. Участники торгов получают реестр клиентов, где отмечается, имеет ли зарегистрированный клиент второй индивидуальный инвестиционный счет", - пояснил он, добавив, что по запросу участников рынка данный процесс был ускорен.

Блохин также отметил, что сервис на проверку второго ИИС уже работает, и в ближайшее время участники рынка начнут подключение к нему.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Согласно данным Мосбиржи, по состоянию на май 2020 года число ИИС превысило 2 млн.