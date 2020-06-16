Минэнерго назвало варианты энергоснабжения Транссиба и Байкало-Амурской магистрали

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минэнерго прорабатывает несколько комбинаций для покрытия растущих энергопотребностей РЖД в рамках проекта расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Среди них как строительство новой гидроэлектростанции (ГЭС) в Иркутской области, так и газовой генерации, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"В настоящее время сформированы предварительные решения, которые позволят обеспечить электроснабжение соответствующих тяговых подстанций. Это сооружение более 1 ГВт генерации и нескольких тысяч километров ВЛ 220-500 кВ. При этом в настоящее время министром энергетики Александром Новаком одобрены для дальнейшей проработки две принципиальные "развилки": определение типа генерации для энергоснабжения потребителей Бодайбинского энергорайона в Иркутской области (тепловая электростанция (ТЭС) в районе ПС 220 кВ Пеледуй на газе или гидроэлектростанция); принятие или не принятие решения о продлении срока эксплуатации существующей Артемовской ТЭЦ до 2030 года с ускорением ввода в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 не позднее ноября 2025 года", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Новак на прошлой неделе провел совещание по вопросам энергообеспечения второго этапа развития Восточного полигона железных дорог РЖД, реализация которого предусмотрена Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В рамках совещания было одобрено четыре варианта энергоснабжения тяговых подстанций, один их них предполагает строительство новой большой ГЭС. Дальнейшее обсуждение этих вариантов будет идти в правительстве, где и будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Также в Минэнерго подтвердили, что для покрытия перспективных нагрузок Бодайбинского энергорайона в Иркутской области рассматривается возможность строительства Мокской ГЭС мощностью 1,2 ГВт. Эта станция сможет обеспечить электроэнергией не только объекты РЖД, но и других энергоемких потребителей, которые планируют технологическое присоединение в этом или соседних энергорайонах.

"Кроме того, предполагается развитие генерации в ОЭС (Объединенная энергетическая система - прим. ТАСС) Востока. В настоящий момент рассматривается расширение Нерюнгринской ГРЭС, сооружение источников генерации в Советской Гавани и на юге Приморского края в целях покрытия прогнозируемых локальных дефицитов мощности. Стоит отметить, что так как предлагаемые схемы энергоснабжения позволяют повысить эффективность использования существующих генерирующих объектов, то объем мощность вводимых электростанций будет меньше, чем заявляемый прирост нагрузки потребителей", - отмечает ведомство.

Источники финансирования этих проектов пока не определены. "В части источников финансирования в правительстве Российской Федерации планируется рассмотреть различные варианты", - сказали в пресс-службе Минэнерго.