Объем контрактов Москвы в сфере ГЧП превысил 1 трлн рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем контрактов Москвы в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) с 2013 года превысил 1 трлн рублей, сообщил во вторник на онлайн-встрече с Ассоциацией европейского бизнеса директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

"Из них 503 млрд рублей приходится на контракты жизненного цикла, 241 млрд рублей - на долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей, 135,2 - на корпоративную форму ГЧП, 67,5 млрд рублей - на концессии, 52,2 млрд рублей - на аренду недвижимости с инвестобязательствами", - сообщил Кострома.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в свою очередь, отметил, что в Москве действуют уже четыре офсетных контракта с общей суммой частных инвестиций почти на 12 млрд рублей. "Мы, по сути, единственный регион, который заключает офсетные контракты. Это контракт со встречными инвестиционными обязательствами, когда вы строите или локализуете производство, а мы за это гарантируем бюджетную закупку на 10 лет", - уточнил Прохоров.