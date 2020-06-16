Белоусов призвал парламент принять ключевые для нацплана законы до конца этой сессии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Госдуму и Совет Федерации рассмотреть до конца весенней сессии законопроекты, необходимые для работы нацплана восстановления экономики, которые регулируют удаленную работу, строительную отрасль, госзакупки, и необходимы для создания новых финансовых инструментов. Об этом сообщили журналистам в секретариате Андрея Белоусова.

"Первый вице-премьер также обратился с просьбой к представителям парламента рассмотреть до конца весенней сессии несколько блоков ключевых законопроектов, за которыми стоят уже запущенные или готовые к запуску механизмы и процедуры", - говорится в сообщении секретариата Андрея Белоусова.

Как отмечается в тексте сообщения, среди законопроектов, которые следует принять в ближайшее время, он выделил те, которые необходимы для корректировки законодательства о госзакупках в части квотирования закупок отечественной продукции высокотехнологичных отраслей. Первый вице-премьер также отметил важность принятия законопроектов, касающихся темы строительства, цифровизациии и регулирования дистанционной занятости, а также блок законопроектов, связанных с созданием новых финансовых инструментов, в том числе венчурных инвестиций.

Как сообщалось ранее, Андрей Белоусов 16 июня провел встречу с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации, посвященную доработке общенационального плана восстановления экономики. Он отметил, что в общенациональный план включены меры, которые должны обеспечить российской экономике выход на траекторию роста.

Встречи с представителями предпринимательского и экспертного сообществ, представителями Совета Федерации и Государственной думы проводятся по поручениям президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

Ранее на прошлой неделе нацплан обсуждался с ключевыми деловыми объединениями страны: "Опорой России", ТПП, "Деловой Россией" и РСПП.