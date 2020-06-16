Международный строительный форум 100+TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге в октябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Международный строительный форум и выставка 100+TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге с 6 по 8 октября 2020 года, сообщает во вторник департамент информационной политики региона.

"Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев утвердил даты проведения VII международного строительного форума и выставки 100+TechnoBuild в Екатеринбурге. В 2020 году мероприятие пройдет с 6 по 8 октября на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", - говорится в сообщении.

В деловую программу форума вошло 90 мероприятий, к участию приглашены 350 российских и международных спикеров. Оргкомитет форума, по информации департамента информполитики, возглавляет глава федерального Минстроя Владимир Якушев. В состав оргкомитета также вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, член Совфеда Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представители Минстроя России, руководители ведущих научных и исследовательских профильных институтов, вузов, строительных компаний и другие. Руководителем рабочей группы по организации мероприятия назначена исполнительный директор Ассоциации строителей Урала Вера Белоус.

В 2020 году VII международный строительный форум и выставка 100+TechnoBuild пройдут на одной площадке с двумя другими отраслевыми мероприятиями, чемпионатом по строительным компетенциям Urban Skills и форумом "Развитие малых городов и исторических поселений". В 2019 году в работе форума, который проходил совместно с празднованием Всемирного Дня городов, приняли участие более 10 тыс. специалистов из 33 стран.