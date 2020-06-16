"Норникель" планирует привлечь подрядчиков "Газпром нефти" для ликвидации разлива ГСМ

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" планирует привлечь подрядчиков и субподрядчиков "Газпром нефти" для продолжения работ по ликвидации разлива топлива под Норильском. Об этом во вторник сказал журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"Отрабатываем варианты по проверенным подрядчикам, субподрядчикам, которые работают у "Газпром нефти". С теми, которые смогут нам оказать реальную помощь и которым будут даны хорошие рекомендации со стороны "Газпром нефти", мы с ними будем заключать договор <...>. Вахта будет передана от групп текущих (работающих на ликвидации разлива - прим. ТАСС) на подрядчиков и субподряд, чтобы доделать работу", - сказал Дяченко.

Он добавил, что работы на месте разлива топлива будут продолжать специалисты Морской спасательной службы, "Транснефти" и "Газпром нефти".

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива занимаются более 700 человек, привлечено 303 единицы техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.