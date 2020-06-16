Производители шин использовали свыше 1,1 млн кодов маркировки

МОСКВА,16 июня. /ТАСС/. Производители и импортеры шин использовали более одного миллиона кодов в России с начала эксперимента по маркировке в отрасли. Об этом во вторник сообщает пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Центр развития перспективных технологий выдал участникам оборота шин более 1,1 млн кодов", - говорится в сообщении.

Согласно информации ЦРПТ, в системе маркировки шин сегодня зарегистрировано более 2,5 тыс. шинных компаний, среди которых, в частности крупнейшие производители шин: TOYO, Yokohama и Cordiant.

"Система маркировки шин позволит проследить весь жизненный цикл каждой единицы продукции: от ввоза или производства в РФ до вывода из оборота, и сохранить информацию о каждом владельце, а потребителю - получить полные и достоверные сведения о каждой шине", - отметили в компании, добавив, что, по оценкам экспертов, на отраслевом рынке до 15% шин имеют признаки контрафакта, в особенности это касается импортируемой продукции.

Эксперимент по маркировке шин в России длился с 20 июня 2019 года по 30 ноября 2019 года. Согласно постановлению правительства, с 1 ноября 2020 года маркировка станет обязательной, а с 15 декабря 2020 года прекратится оборот немаркированных шин.