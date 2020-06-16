Адыгея до 2023 года дополнительно получит 3 млрд рублей на развитие индивидуального плана

ТАСС, 16 июня. Власти Адыгеи получат на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики в ближайшие три года дополнительно 3 млрд рублей, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Ранее сообщалось, что по результатам рейтинга Минэкономразвития России по социально-экономическому развитию регионов Адыгея вошла в состав субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития. Объем федеральных средств, планируемый к освоению в Адыгее в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы, составит свыше 5 млрд рублей.

"Внести в установленном порядке в 2020 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, увеличив объемы бюджетных ассигнований в 2020 году на 1 млрд рублей, в 2021 году - на 1 млрд рублей и в 2022 году - на 1 млрд рублей Минсельхозу России в рамках подпрограммы "Инвестиционный климат" государственной программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика", для предоставления бюджету Республики Адыгея субсидии из федеральной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 16 апреля 2020 года", - говорится в тексте распоряжения.

Куратору республики - Минсельхозу РФ - в месячный срок после утверждения правил предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи на период до 2024 года поручено заключить с правительством республики соглашение о предоставлении субсидии, уточняется в распоряжении правительства РФ.

Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.