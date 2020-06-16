Погрузка леса на СЖД выросла на 13,6% по итогам января-мая 2020 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. На станциях Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-мае 2020 года погружено 6,7 млн тонн лесных грузов, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали.

Рост погрузки леса отмечен во всех территориальных управлениях Северной магистрали, наибольший - в Архангельском и Сольвычегодском. В Вологодском регионе погружено 2,3 млн тонн лесных грузов (+5,5%), в Архангельском регионе - 2,1 млн тонн (+26,2%), в Сольвычегодском регионе - 2,1 млн тонн (+8,6%).

По итогам мая 2020 года погрузка лесных грузов на станциях СЖД составила 1,15 млн тонн (+1,9%).

Погрузка леса ведется на 102 станциях СЖД. Наибольшее количество лесного сырья грузится на станциях Вохтога, Карпогоры-Пассажирские, Плесецкая и Костылево. Продуктов лесопереработки - пиломатериалов, фанеры, плит ДСП и ДВП - на станциях Човью, Шарья, Межег, Няндома, Койты.