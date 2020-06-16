"Россети" в 2020 году создадут 34 цифровых района электрических сетей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2020 году планирует создать 34 цифровых района электрических сетей (РЭС), сообщила компания в своем Telegram-канале.

Проекты будут реализованы в регионах обслуживания "Россети Центр", "Россети Янтарь" и "Россети Северо-Запад", где уже созданы кластеры для отработки технологий Smart Grid ("умных сетей"), а также в зоне ответственности "Россети Центр и Приволжье".

Уже реализовано четыре пилотных проекта.

К концу 2020 года в зонах обслуживания "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" планируется создать 17 цифровых РЭС. В "Россети Янтарь" будет завершено 16 проектов, то есть по всей территории обслуживания в Калининградской области. "Россети Северо-Запад" введет в работу еще один цифровой РЭС. Общее число цифровых РЭС в группе "Россети" вырастет до 38 с учетом реализованных ранее "пилотов".

"Например, если в 2016 году, до начала проекта в Мамоновском РЭС ("Россети Янтарь"), среднее время восстановления электроснабжения составляло 5,5 часов, то сейчас - около 1 часа, а потери электроэнергии сократились в 2,5 раза", - отмечают в "Россетях".

Цифровой РЭС - это район электрических сетей с высоким уровнем автоматизации, позволяющей реализовать "умный" учет электроэнергии, удаленную наблюдаемость, функции самодиагностики и самовосстановления.

К 2030 году все РЭС должны стать цифровыми. Это означает, что они будут управляться с минимальным участием человека, а оперативное состояние основных единиц оборудования и участков сети 0,4-20 кВ можно будет наблюдать из Центров управления сетями (ЦУС), находящихся в филиалах компаний группы "Россети".