Власти Москвы рассчитывают в 2020 году объявить первые аукционы на застройку промзон

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают до конца года закончить ревизию всех промышленных зон столицы в рамках их комплексного развития и для оценки их инвестиционного потенциала, а также объявить в этом году первые аукционы на застройку, сообщил во вторник глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров на онлайн-встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.

"Около 17% территории Москвы покрыто промышленными зонами. Это огромный инвестиционный потенциал. <...> Мы в этом году хотим закончить ревизию всех промышленных зон, понять градостроительный потенциал на каждой промышленной зоне и благодаря тем инструментариям, которые федеральное правительство нам дает, хотим уже в этом году объявить первую аукционы на реализацию девелоперских проектов в промышленных зонах", - сообщил Прохоров.

Он добавил, что крупные инвесторы, в том числе члены Ассоциации европейского бизнеса, получат уведомления, когда соответствующие аукционы будут объявлены.