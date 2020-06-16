Каталог ЕИС включит все типовые товары и услуги до конца года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Каталог Единой информационной системы (ЕИС) пополнится всеми типовыми товарами и услугами до конца 2020 года. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров во время онлайн-конференции "Госзаказ: новая реальность".

"На данный момент в каталоге находится около 66 тыс. позиций. Учитывая, что системная работа по его наполнению началась в 2017 году, это достаточно серьезный результат. В прошлом году порядка 13-14% общего объема закупок осуществлялось с использованием каталога, в этом году - уже около 20%. Полностью реализована двухлетняя дорожная карта по созданию каталога. Все типовые товары к концу этого года окажутся в Каталоге", - рассказал Лавров.

В обновленном каталоге, по его словам, поставщику будет достаточно "положить" свой товар на полку, заполнить краткое описание, количество товара и цены для определенной территории без лишних организационных вопросов. Каталог также станет более удобным для заказчиков. Выбрав нужную позицию, они смогут в течение нескольких часов получить рейтинг ценовых предложений по уже предложенным ранее поставщиками товарам. Контракт можно будет заключить в двухдневный срок.