Собянин поддержал идею рестораторов Москвы о единой упрощенной системе налогообложения

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса, о которой те попросили его в ходе встречи во вторник.

"Очень хотелось бы попросить вашей поддержки в том, чтобы на основе упрощенной системы налогообложения сделать для ресторанной отрасли единую систему налогообложения, когда 6% налог с продаж и идет разница расходов - доходов 15%", - сказал владелец сети московских кофеен Игорь Журавлев.

"Я дам поручение [заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру] Ефимову, [руководителю департамента торговли и услуг Алексею] Немерюку вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу <...> Посчитайте, давайте выйдем с этой инициативой, я поддержу", - сказал Собянин.