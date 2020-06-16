МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Производство лекарств в России в мае выросло на 22,4% относительно аналогичного периода прошлого года, выпуск медицинского оборудования вырос почти в три раза за отчетный период. Об этом говорится в докладе Росстата.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года выросло на 14,3%. Производство оборудования и приборов для облучения, реабилитации, электрического диагностического и терапевтического, применяемого в медицинских целях, выросло в январе-мае на 77,6% относительно аналогичных пяти месяцев прошлого года. Стоимость произведенного составила 10,4 млрд рублей.

При этом производство компьютеров, их частей и принадлежностей в мае 2020 года выросло в 2,2 раза относительно мая 2019 года и на 42,8% относительно апреля 2020 года. Стоимость произведенной продукции в мае составила 12,4 млрд рублей. В январе-мае было произведено на 67,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом же производство компьютеров, электронных и оптических изделий снизилось в мае 2020 года на 10% относительно мая 2019 года. По отношению к январю-маю 2019 года рост производства за 5 месяцев 2020 года оказался незначительным - на 0,6%.

Одежда и обувь

Производство одежды за январь-май снизилось на 6,7% (в мае снижение составило 3,9% год к году). Также за отчетный период было произведено меньше на 0,5% текстильных изделий (в мае - на 6,1%) и на 20,1% - обуви (в мае - на 22,6%). Всего в мае было произведено 38,6 млн пар обуви, 2,6 млрд кв. м ткани.