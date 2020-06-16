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В Северной Осетии на 75% снизят транспортный налог для занятых в пострадавших отраслях

Потери в бюджете в результате принятия данных льгот составят более 3 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Транспортный налог в Северной Осетии снизят на 75% для занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий законопроект был одобрен во вторник на заседании регионального парламента.

"Правительством РСО-Алания подготовлен объемный пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Среди них предоставление льгот по транспортному налогу в размере 75% от налоговой ставки в 2020 году в отношении транспортных средств, принадлежащих на праве собственности налогоплательщикам, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы регионального Заксобрания.

Закон был принят в двух чтениях. Потери в бюджете в результате принятия данных льгот составят более 3 млн рублей.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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