В Северной Осетии на 75% снизят транспортный налог для занятых в пострадавших отраслях

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Транспортный налог в Северной Осетии снизят на 75% для занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий законопроект был одобрен во вторник на заседании регионального парламента.

"Правительством РСО-Алания подготовлен объемный пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Среди них предоставление льгот по транспортному налогу в размере 75% от налоговой ставки в 2020 году в отношении транспортных средств, принадлежащих на праве собственности налогоплательщикам, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы регионального Заксобрания.

Закон был принят в двух чтениях. Потери в бюджете в результате принятия данных льгот составят более 3 млн рублей.