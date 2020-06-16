Компания Sinopec планирует расширить нефтеперерабатывающую инфраструктуру на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Китайская компания Hainan Refining and Chemical, дочернее предприятие нефтегазовой корпорации Sinopec, намерено расширить нефтеперерабатывающую инфраструктуру в южной провинции Хайнань. Об этом во вторник сообщила газета "Чайна дейли".

В рамках проекта правительства КНР по созданию порта свободной торговли на этом острове Hainan Refining and Chemical планирует увеличить мощности по производству этилена для удовлетворения домашнего и международного спроса на этот продукт нефтепереработки. По завершении создания новой и модернизации старой промышленной инфраструктуры компания рассчитывает увеличить производство этилена до 1 млн тонн в год. По расчетам дочернего предприятия Sinopec, новые мощности принесут нефтеперерабатывающему сектору более 100 млрд юаней (свыше $14,1 млрд).

30 нефтехимических производственных установок Hainan Refining and Chemical с соответствующей инфраструктурой для хранения и транспортировки располагаются в зоне экономического развития Янпу на северо-западе провинции. На имеющейся базе компания планирует построить 10 новых производственных установок химической промышленности, а также три нефтеперерабатывающие установки.

Хайнань - один из регионов Китая, где наиболее активно ведется добыча углеводородов на месторождениях, которые находятся в районе морских шельфов. При этом китайские нефтегазовые компании также занимаются на острове промышленной переработкой первичного сырья, очисткой и транспортировкой энергоносителей, а также их хранением. Согласно статистике, в первом квартале текущего года Хайнань экспортировал нефтепродукты на сумму 4,56 млрд юаней ($642 млн) - на 17,7% больше, чем в январе - марте 2019 года.

В начале июня Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Власти Китая планируют завершить основные работы по созданию порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы.