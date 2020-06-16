Homer Energy представила "умную" систему моделирования заряда электромобилей

ТАСС, 16 июня. Американская компания Homer Energy, мировой лидер в разработке программного обеспечения для анализа данных и алгоритмического моделирования работы энергоресурсов, представила новое "интеллектуальное" решение для станций заряда электромобилей. Об этом сообщил ресурс PRNewswire.

В настоящее время проектные инженеры и конструкторы сталкиваются с растущим спросом на станции заряда электромобилей, что, в свою очередь связано с необходимостью увеличения доли использования возобновляемой энергии в сети и сокращения выбросов CO2. Решение, предложенное Homer Energy, заключается в интегрированном размещении возобновляемых источников энергии и аккумуляторов с зарядной инфраструктурой.

Новый подход позволяет пользователям проектировать системы генерирования и хранения возобновляемой энергии в совокупности со станциями, минимизируя коммунальные платежи, что особенно актуальной для владельцев электромобилей, требующих регулярной подзарядки. С помощью нового ПО клиенты могут моделировать разные способы заряда в зависимости от ситуации - например, в отсроченном режиме, в режим экономии расходов или в режиме наиболее быстрой подзарядки, учитывая технические характеристики своего электромобиля и зарядной станции. Вне зависимости от выбранного сценария приоритет отдается использованию возобновляемых источников энергии.

Решение Homer Energy также позволяет составлять детальную отчетность об использовании энергии из различных источников, проводить симуляции использования систем генерирования и хранения энергии в сети и предоставлять предложения об оптимальном использовании энергоресурсов и сопутствующей инфраструктуры.