Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня выросли на 1,08-1,73%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок во вторник смог продемонстрировать восстановление благодаря позитивному внешнему фону. Индекс Мосбиржи вырос на 1,08%, до 2748,3 пункта, РТС - на 1,73%, до 1242,72 пункта, следует из данных торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,95%, до $40,15 за баррель. Доллар к рублю на 19:20 мск вырос на 0,22%, до 69,73 рубля, евро - снизился на 0,19%, до 78,57 рубля.

Во вторник российский фондовый рынок восстанавливал позиции благодаря улучшению внешнего фона. "Поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, активно растут и западные площадки. Так, к вечеру в Европе основные индексы прибавили в пределах 3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,3%", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Настроения инвесторов улучшились после новостей о расширении ФРС США программы стимулирующих мер и публикации превзошедших ожидания данных по розничным продажам в США за май (+17,7%), отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

"Позитивная статистика обусловлена раздачей денежных чеков населению и их использованием на текущее потребление. Восстановление потребительской активности подтверждает предположение о V-образном восстановлении крупнейшей экономики", - пояснил он.

Хуже рынка торговались "Детский Мир" и ММК, потери которых составили 2,1% и 1,7% соответственно. Лучше рынка выглядят акции "Норникеля", которые прибавили 3,7%, сократив отставание после недавней распродажи. Как полагают в "ВТБ Капитал", "бумага перепродана и выглядит привлекательной для покупки при условии неизменности дивидендной политики".

Также акции НМТП взлетели в цене на 20% после объявления рекомендаций по дивидендам за 2019 год. "Озвученная сумма оказалась существенно выше ожиданий, распределена часть денежных средств от продажи зернового терминала. Это обуславливает разовый характер столь щедрых дивидендных выплат. При этом рост котировок превысил размер рекомендованных дивидендов", - отметил Владимир Потапов.

Прогноз на завтра

В середине недели рынки могут сохранить позитивный импульс, хотя сохранение тревожности в связи с "вирусным" фактором может сдерживать покупки, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Также для российского рынка традиционно будет важным поведение нефтяных цен, добавил он.

Эксперт рекомендует обратить внимание на публикацию данных по запасам сырья в США от API и EIA. Кроме того, завтра выйдет ежемесячный отчет ОПЕК и число выданных разрешений на строительство в мае в США.

По оценкам "БКС Премьер", в среду индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2730-2815 пунктов, курс рубля к доллару - 69,3-70,5 рубля.

По прогнозам старшего аналитика ИАЦ "Альпари" Анны Бодровой, доллар завтра попробует закрепиться в коридоре 69,45-70,05 рубля. Евро способен оставаться в диапазоне 78,20-79,50 рубля.