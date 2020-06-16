"КамАЗ" начнет серийное производство электрогрузовика в 2023 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" планирует начать серийное производство электрического грузовика в 2023 году. Первым электрогрузовиком, выпускаемым на предприятии, станет мусоровоз "Камаз-Чистогор" с индексом 53198, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

"Серийное производство электромобиля "КамАЗ-53198" планируется начать в 2023 году", - говорится в сообщении.

Планируется, что запас хода электрического грузового автомобиля составит 100 км. Максимальная скорость, которую сможет развивать электрогрузовик, составит 90 км/ч.

Грузовик оснастят системой помощи водителю, которая соответствует полуавтономному режиму движения. Водитель будет выполнять функции оператора-контролера, вмешиваясь в процесс движения лишь в случае необходимости, например, для предотвращения аварийной ситуации.

Производитель отмечает, что при использовании электродвигателя полностью исключаются выбросы вредных веществ в атмосферу, а также значительно снижается уровень шума, что позволит использовать мусоровоз в ночное время.

В дальнейшем планируется расширить модельную линейку электрогрузовика, наладив производство автомобилей разной массы, колесной формулы, длины и типа кузова.