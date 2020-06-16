В Минпромторге считают, что промышленность РФ в целом неплохо справляется с кризисом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Значительная часть российской обрабатывающей промышленности в мае адаптировалась к кризисным условиям, в целом промышленность "неплохо справляется", считают в Минпромторге РФ.

"Можем констатировать, что значительная часть производств адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение выпуска продукции в апреле", - заявили ТАСС в пресс-службе министерства. Как отмечают в Минпромторге, избежать падения удалось и за счет активной работы с регионами, при этом поддержать промышленность помогли как уже действующие, так и новые меры поддержки.

"То есть в целом, при всех отрицательных вводных, которые имеем, можно говорить о том, что промышленность неплохо справляется", - считают в министерстве.

Минпромторг отметил, что влияние пандемии в полной мере сказалось на обрабатывающей промышленности РФ в апреле и мае, когда началось снижение в производстве строительных материалов и металлургии из-за остановки строек и падения мировых цен на металлы, сократились поставки грузовых вагонов из-за сжатия грузопотока и сильно просели продажи автомобилей. При этом ряд отраслей продемонстрировали положительную динамику - например, производство лекарственных средств и медицинских материалов за пять месяцев выросло на 14,3%, отмечает Минпромторг. Производство отдельных типов медицинского оборудования в мае увеличилось в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года и почти на 27% по сравнению с апрелем, производство трансформаторов - на 22,8% в годовом сравнении и на 54% в месячном.

Как сообщил во вторник Росстат, снижение в обрабатывающей промышленности в мае составило 7,2% по сравнению с 10% в апреле.