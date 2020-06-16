В Минэнерго сообщили, что мировой рынок нефти продолжает оставаться крайне волатильным

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мировой рынок нефти продолжается оставаться крайне волатильным даже в условиях постепенного восстановления спроса. Участники рынка заинтересованы в восстановлении баланса спроса и предложения, сообщило Минэнерго России.

"Пока остается достаточно много неопределенностей, связанных с ценовой и экономической ситуацией в основных странах - потребителях нефти. В настоящий момент все участники рынка заинтересованы в восстановлении мировой экономики, баланса спроса и предложения. Для сохранения стабильности на мировых рынках странами ОПЕК и "не ОПЕК" также было принято решение о продлении сокращения добычи, в том числе Россией в текущих параметрах июня, т. е. на 9,7 млн баррелей в сутки, до конца июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Минэнерго напомнило, что в мае Россия показала значительное исполнение взятых на себя обязательств в рамках сделки ОПЕК+. Уровень исполнения составил 96% от квоты страны, что эквивалентно почти 2 млн баррелей суточной добычи.

"Сокращение добычи крупнейшими нефтедобывающим странами было необходимо для ускоренной балансировки мирового нефтяного рынка в условиях нестабильной ценовой конъюнктуры и сохраняющегося низкого спроса на углеводороды. Благодаря начавшемуся постепенному выходу из карантинных ограничений спрос на нефть начинает восстанавливаться", - добавили в Минэнерго.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия согласилась в мае - июле сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,492 млн баррелей. Сделка вступила в силу 1 мая.