В Госдуме считают, что законопроект кабмина о нестационарной торговле нужно доработать

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительственный законопроект о правовом регулировании нестационарной и развозной торговли должен быть существенно переработан. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, сообщает пресс-служба парламентария.

16 июня в Госдуме под председательством Гордеева прошло заседание рабочей группы по доработке законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

"В ходе заседания его участники высказали многочисленные замечания к предлагаемому правительством законопроекту, - отметил вице-спикер. - Особое мнение высказали представители Совета Федерации, которые посчитали излишним из центра детализировать регламентацию полномочий органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности. Они считают избыточным этот проект, поскольку субъекты Российской Федерации сами могут определяться с этой компетенцией".

Кроме того, заметил Гордеев, от депутатов Госдумы поступают предложения, охватывающие широкий круг вопросов поддержки малых форм хозяйствования, включая крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей.

"В связи с этим считаем целесообразным уточнить текст законопроекта и рассмотреть его на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности с участием представителей регионов, местного самоуправления, представителей Совета Федерации и Государственной Думы", - заключил зампред нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. В апреле 2019 года нижняя палата парламента приняла решение создать рабочую группу по доработке законопроекта.