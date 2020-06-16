В Минэнерго предупредили о падении спроса на уголь в мире

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Высокая водность, приведшая к росту загрузки гидроэлектростанций (ГЭС) в начале этого года, и тенденция к увеличению доли низкоуглеродной энергетики в мировом энергобалансе привели к снижению спроса на уголь в мировом масштабе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

"В угольной отрасли наблюдается тенденция к снижению спроса в мировом масштабе при росте газовой, атомной генерации и ВИЭ. Кроме того, в мае производство электроэнергии тепловыми электростанциями, для которых основным топливом является уголь, снизилось более чем на 20%. Связано это в основном с температурным режимом. В центральной части России, на Северо-Западе, в Сибири проходили затянувшиеся паводки, и мы были вынуждены загружать гидроэлектростанции, что привело к меньшей загрузке тепловых электростанций, в результате произошло снижение потребления угля", - отмечает ведомство

Минэнерго РФ отмечает, что добыча угля с начала года из-за этих факторов снизилась на 10,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе было добыто 33,6 млн тонн против 36,3 млн тонн в январе 2019 года, в феврале этого года - 32 млн тонн против 34,9 млн тонн, добытых год назад, в марте - 33,6 млн тонн (против 37,3 млн тонн в марте 2019 года), в апреле - 32,6 млн тонн (против 35,5 млн тонн в апреле 2019 года), в мае - 30,9 млн тонн (против 35,6 млн тонн в мае 2019 года).

В июне прогнозируется добыть около 30,4 млн тонн угля против 33 млн тонн в июне 2019 года.