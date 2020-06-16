На Украине заявили, что могут обеспечить транзит в год 20-30 млрд куб. м газа РФ в Европу

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Украина сможет обеспечить транзит российского газа в Европу в объеме 20-30 млрд куб. м в год после истечения действующего пятилетнего контракта, который предусматривает транспортировку 65 млрд куб. м газа в 2020 году. Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.

Глава "Оператора ГТС Украины" не исключил, что нынешний контракт на транзит в Европу российского газа, рассчитанный до 2024 года, продлен не будет. При этом строка доходов Украины от транзита российского газа полностью исчезнет, признал Макогон. Он рассказал, что украинская ГТС будет делать в таком случае: "Мы будем работать для обеспечения газом наших потребителей. Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ (подземных хранилищ газа - прим. ТАСС) и добычи".

При этом Сергей Макогон также не исключил вариант малого транзита - использования системы для адресной закупки газа европейцами. "Мы же не отказываемся от этого, - сказал он. - Если такая возможность будет - мы всегда готовы обеспечить транзит. Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита - 20-30 млрд кубометров. Он будет осуществляться по тем же трубам, по которым будет идти внутренняя транспортировка".

При этом глава "Оператора ГТС Украины" добавил: "Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной - это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем". Макогон высказал мнение о том, что российская сторона якобы "фактически хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем".

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил журналистам, что холдинг без заключения прямого контракта на поставки газа Украине не будет иметь обязательства по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы на границе. По его словам, именно прямой договор на поставку российского газа на Украину является главным вопросом, а не договор на транзит газа. "Та картинка, которую мы сейчас имеем по обязательствам, по тем контрактам транзитному и поставочному, мы все эти мощности потенциально держим. А если этих обязательств не возникает в части, например, поставки газа по прямому контракту на Украину, мы уж не говорим, какой объем там, это в том числе вопрос о том, какие газотранспортные мощности нам необходимы и будут на границе России и Украины", - объяснял он журналистам летом 2019 года.

В канун Нового года Российская Федерация и Украина договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м - с 2021 по 2024 годы.