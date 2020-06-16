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Пандемия коронавируса нового типа

Hilton намерена сократить около 2,1 тыс. сотрудников из-за пандемии

В компании отметили, что ни разу за 101-летнюю историю Hilton отрасль не сталкивалась с таким мировым кризисом, во время которого люди практически прекращали путешествовать

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американская компании Hilton Worldwide, которая владеет сетью гостиниц в десятках стран, намерена сократить около 2,1 тыс. сотрудников из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на ее официальном сайте.

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В документе констатируется, что пандемия "создала беспрецедентные проблемы" для туристической отрасли. Руководство Hilton с целью снижения затрат намерено "сократить примерно 2 100 должностей в корпорации по всему миру". Кроме того, на 90 дней будут продлены введенные ранее меры, в их числе отправка части персонала в неоплачиваемый отпуск, уменьшение продолжительности рабочего дня сотрудников и их оплаты.

"Ни разу за 101-летнюю историю Hilton наша отрасль не сталкивалась с таким мировым кризисом, во время которого люди практически прекращали путешествовать", - отметил глава компании Кристофер Нассетта.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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